أول ظهور لميرهان حسين بعد اعتزالها: هرجع أكون معاكم مرة تانية (فيديو)

وجهت الفنانة ميرهان حسين الشكر لكل من وقف بجانبها عقب إعلانها الأيام الماضية اعتزالها الفن بشكل نهائي.

ونشرت ميرهان حسين عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، مقطع فيديو لها قدمت فيه الشكر لكل من قام بدعمها خلال الفترة الماضية، وقدمت الاعتذار عن اختفائها الأيام الماضية بعد اتخاذها قرار الاعتزال لسوء حالتها النفسية وعلقت على الفيديو قائلة: "شكرًا على الحب والدعم اللي فرح قلبي وعرفني إن حبكم نعمة من ربنا، شكرًا لكل حد منكم بعتلي مسدچ أو حاول يوصلي ويعبرلي عن حب جميل ويحسسني إني ماتعبتش عالفاضي شكرًا لكل اللي قالوا في حقي كلمة حلوة".

وأضافت: "إن شاء الله هرجع أكون معاكم وربنا يكتب الخير ليا ولكل الناس، شكرًا مرة تانية من قلبي".

اعتزال ميرهان حسين للفن

وأعلنت الفنانة ميرهان حسين الفترة الماضية عن اعتزالها الفن، وذلك في منشور كتبته عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع "إنستجرام".

وقالت ميرهان حسين: "تعبت.. وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني.. تعبت.. لذلك أعتزل".



آخر أعمال ميرهان حسين السينمائية والتليفزيونية

كان آخر أعمال ميرهان حسين، فيلم "اتنين للإيجار" الذي عرض مؤخرًا بالسينمات بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوى محمد علي وليلى عز العرب وعارفة عبدالرسول وسامي مغاوري وإيناس مكي وناجي سعد، وظهور خاص للنجمة رانيا يوسف والنجم دياب، الفيلم من تأليف أسماء غازي وإخراج شادي علي، وكان آخر أعمال ميرهان حسين في التليفزيون مسلسل "مشوار الونش" للنجم محمد رجب، ومسلسل "أنا وهي" للنجم أشرف عبدالباقي.