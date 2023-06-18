الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أول ظهور لميرهان حسين بعد اعتزالها: هرجع أكون معاكم مرة تانية (فيديو)

ميرهان حسين
ميرهان حسين

وجهت الفنانة ميرهان حسين الشكر لكل من وقف بجانبها عقب إعلانها الأيام الماضية اعتزالها الفن بشكل نهائي.

ونشرت ميرهان حسين عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، مقطع فيديو لها قدمت فيه الشكر لكل من قام بدعمها خلال الفترة الماضية، وقدمت الاعتذار عن اختفائها الأيام الماضية بعد اتخاذها قرار الاعتزال لسوء حالتها النفسية وعلقت على الفيديو قائلة: "شكرًا على الحب والدعم اللي فرح قلبي وعرفني إن حبكم نعمة من ربنا، شكرًا لكل حد منكم بعتلي مسدچ أو حاول يوصلي ويعبرلي عن حب جميل ويحسسني إني ماتعبتش عالفاضي شكرًا لكل اللي قالوا في حقي كلمة حلوة".

وأضافت: "إن شاء الله هرجع أكون معاكم وربنا يكتب الخير ليا ولكل الناس، شكرًا مرة تانية من قلبي".

 

اعتزال ميرهان حسين للفن

وأعلنت الفنانة ميرهان حسين الفترة الماضية عن اعتزالها الفن، وذلك في منشور كتبته عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع "إنستجرام".

وقالت ميرهان حسين: "تعبت.. وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني.. تعبت.. لذلك أعتزل".


آخر أعمال ميرهان حسين السينمائية والتليفزيونية

كان آخر أعمال ميرهان حسين، فيلم "اتنين للإيجار" الذي عرض مؤخرًا بالسينمات بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوى محمد علي وليلى عز العرب وعارفة عبدالرسول وسامي مغاوري وإيناس مكي وناجي سعد، وظهور خاص للنجمة رانيا يوسف والنجم دياب، الفيلم من تأليف أسماء غازي وإخراج شادي علي، وكان آخر أعمال ميرهان حسين في التليفزيون مسلسل "مشوار الونش" للنجم محمد رجب، ومسلسل "أنا وهي" للنجم أشرف عبدالباقي.

الفنانة ميرهان حسين ميرهان حسين ميرهان اعتزال ميرهان حسين للفن اعتزال ميرهان حسين

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير كمبوديا تعزيز التعاون المشترك

منع نزول المصطافين لشاطئ النخيل بالإسكندرية

فوز اللاعب المصرى على عزت بالمركز الثانى فى بطولة إيطاليا المفتوحة للاسكواش

وزير العدل القطرى يبدى إعجابه بالتطور الذى شهدته منظومة القضاء المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران