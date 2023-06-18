"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأمريكى مع نظيره الصينى

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى محادثات موضوعية وبناءة مع نظيره الصيني تشين جانج، خلال زيارته الحالية إلى بكين وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقال، إن بلينكن شدد على أهمية الدبلوماسية والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين للحد من سوء الفهم في العلاقات.

كما أضاف –في بيان- أنه وزير الخارجية الأمريكي طرح أبرز القضايا المثيرة للقلق وفرص تحقيق المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن بلينكن دعا نظيره الصيني لزيارة واشنطن لاستكمال المحادثات، موضحًا أن المناقشات بينهما كانت موضوعية وبناءة.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الصيني تشين جانج، لبلينكن التزام بلاده بعلاقة بناءة مع واشنطن.