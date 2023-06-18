الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع درجة الاستعداد لاستقبال مصابى حادث القصاصين بالإسماعيلية

جريدة الدستور

رفعت المستشفيات التابعة للهيئة العامة الرعاية الصحية بالإسماعيلية (التأمين الصحي الشامل)، حالة الاستعداد القصوى لاستقبال مصابي حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نصف نقل محملة ببيض على طريق ٣٦ الحربي أمام صينية الصالحية في نطاق مدينة القصاصين والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وأصيب 13 آخرون.

وقالت مصادر طبية إن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية - مجمع الإسماعيلية الطبي، مستشفى طوارئ أبوخليفة، مستشفى فايد- ومستشفى القصاصين المتوقع انضمامها لهيئة الرعاية الصحية قريبا، رفعوا حالة الاستعداد القصوى لاستقبال المصابين، لافتًا إلى أن جميع مستشفيات هيئة الرعاية الصحية أصبحت على أهبة الاستعداد لاستقبال مصابي الحادث والتعامل الفوري مع حالتهم الصحية، وإجراءات عمليات عاجلة لمن تستدعي حالته إجراء عملية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة يفيد بوقوع حادث على طريق ٣٦ الحربي في نطاق مدينة القصاصين.

وقالت مصادر إن المصابين 16 شخصا، بينهم 3 وفاة، ونقلوا لمستشفيات مختلفة في نطاق محافظة الإسماعيلية.

ووجّه اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية  بانتقال قوات الشرطة وضباط البحث الجنائي لفحص الواقعة، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة، وجار سؤال المصابين فور تحسن حالتهم الصحية لمعرفة ملابسات الحادث.

هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية الجديد

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