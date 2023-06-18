وفاة 3 من مصابي حادث القصاصين بالإسماعيلية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 آخرين في حادث تصادم سيارة "ميكروباص" وأخرى نصف نقل، بطريق 36 الحربي.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بوقوع حادث على طريق ٣٦ الحربي في نطاق مدينة القصاصين.

وقالت مصادر إن الحادث أسفر عن وفاة أشخاص وإصابة 14، وتم نقل المصابين لمستشفيات مختلفة في نطاق محافظة الإسماعيلية.

ووجّه اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال قوات الشرطة وضباط البحث الجنائي لفحص الواقعة، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة، وجاري سؤال المصابين فور تحسن حالتهم الصحية لمعرفة ملابسات الحادث.