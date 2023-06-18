محافظ دمياط تستقبل استشاري وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد بمكتبها، الاستشاري المعين من قبل وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية "بابلو فاجيونى"، والمهندس محمد فنجري، استشاري مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا"، وذلك على هامش زيارتهم للمحافظة للوقوف على آخر التطورات بالمشروع الجاري تنفيذه بالتعاون بين الجانب السويسري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وتناول اللقاء الذي حضره اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، عرض الموقف الحالي بالمشروع وما تم تنفيذه على أرض الواقع وأيضًا الخطة المستقبلية لتحقيق أهدافه المتعلقة بتعظيم الاستفادة من الموارد وإعادة تخطيط الأراضي وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، إلى جانب، مناقشة الوضع التقييمي للمشروع وبحث آلية تخطي كل المعوقات التي قد تواجه عملية التنفيذ وكذلك سُبل حصر احتياجات المنطقه من البنية التحتية بالتنسيق مع قطاعات المرافق.

ورحبت المحافظ، بتلك الشراكة المتميزة ومحاور المشروع الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة والتي تتوافق مع رؤية الدولة المصرية لإعادة تخطيط المناطق العشوائية ذات الكثافات السكانية العالية بشكل حضاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استعرضت عدد من الجهود التي تقوم بها المحافظة لتطبيق تلك الاستراتيجية والتي تتلائم أيضًا مع رؤى مشروع “حيّنا”.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن هناك تعاون كبير بين جميع الأطراف المعنيين بالتنفيذ للسير بخطوات مدروسة للخروج بمشروع تنمية حضارية متكامل، وتم عرض الموقف الحالي بالمشروع وما تم تنفيذه على أرض الواقع، وأيضًا الخطة المستقبلية لتحقيق أهدافه المتعلقة بتعظيم الاستفادة من الموارد وإعادة تخطيط الأراضي وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية.