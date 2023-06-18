الأحد 18 يونيو 2023
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الثقافة

محمد الروبى يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة أبوالعلا السلامونى

الكاتب المسرحي محمد
الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني

كشف الناقد المسرحي محمد الروبي، رئيس تحرير جريدة مسرحنا، عن اللحظات الأخيرة قبل رحيل الكاتب المسرحي والأديب محمد أبوالعلا السلاموني، إنه رحل أثناء الحديث معه في اجتماع المركز القومي للمسرح.

رحيل الكاتب المسرحي أبوالعلا السلاموني

وكتب المسرحي محمد الروبي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": رحل في لحظة يتمناها كل مبدع، رحل وهو يتحدث إلينا في اجتماع مجلس إدارة المركز القومي، يناقش ويدافع عن ضرورة استمرار مجلة المسرح.

ونعى محمد الروبي رحيل رائد المسرح المصري: رحم الله المبدع الكبير محمد أبوالعلا السلاموني، الرجل الذي أصر أن يهدينا آخر دروسه، في جنة الله يا صاحب السيرة العطرة.

ورحل اليوم الأحد، عن عالمنا اليوم، الأديب الكاتب المسرحي الكبير، محمد أبوالعلا السلاموني، عن عمر يناهز 82 عامًا، تاركًا إرثًا كبيرًا من الأعمال المسرحية والدرامية التليفزيونية.

سيرة حياته 

وُلد محمد أبوالعلا السلاموني في 3 يناير 1941، ونشأ في محافظة دمياط، التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، وتخرج منها عام 1968، وله أكثر من ثلاثين مسرحية، عُرضت على جميع مسارح مصر من المسرح القومي، إلى الحديث، والبالون، الطليعة، والهناجر، وغيرها من المسارح المصرية، وقد شارك في إخراج هذه الأعمال المسرحية، عدد من أشهر المخرجين، منهم عبدالرحيم الزرقاني وسعد أردش وكرم مطاوع وجلال الشرقاوي. 

وشغل السلاموني عدة مناصب مهمة، حيث شغل منصب مدير عام المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، كما عمل كعضو في اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس تحرير سلسلة "نصوص مسرحية" حتى 2012، عضو اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، عضو نقابة المهن التمثيلية والسينمائية، رئيس مهرجان الجمعيات الثقافية– برج العرب 2007، رئيس المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية 2009، رئيس لجنة تحكيم مهرجان مسرح الغرفة بدمياط 2014، رئيس لجنة تحكيم جريدة المساء للنص المسرحي 2012.

الناقد المسرحي محمد الروبي المسرحي محمد أبو العلا السلاموني الهيئة العامة لقصور الثقافة المركز القومي للمسرح جلال الشرقاوي

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