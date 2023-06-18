آيات فاروق تنتهي من بروفات حفل "وهابيات" قيادة حازم القصبجي بالأوبرا

انتهت المطربة آيات فاروق، من كافة التحضيرات والبروفات الخاصة بحفل "وهابيات" بقيادة المايسترو حازم القصبجي، قائد الفرقة القومية العربية للموسيقى، المقرر إقامته مساء اليوم الأحد، على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية، التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة والنصف يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال ومؤلفات الموسيقار محمد عبد الوهاب منها أشكل لم ين، نبتدئ منين الحكاية، فاتت جنبنا، حمال الأسيت، أي ظن، ساكن قصادي، هان الود، أنت الحب.

أداء كل من المطربين محمد طارق، إسماعيل صادق وآيات فاروق.

ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة وأن نفذت نسبة كبيرة من تذاكره فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا وشباك التذاكر بفئة واحدة قيمتها 250 جنيهًا.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور الحفل وهي:

غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

غير مسموح بتحريك المقاعد.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ارتداء الزي اللائق بالمكان “ممنوع ارتداء الشورت”.

ممنوع التصوير.



الجدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتي في إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفني في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربي بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفني الذي يتميز به الإبداع العربي.