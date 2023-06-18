تقارير: مفاوضات مكثفة من "أم صلال القطرى" لضم حسين الشحات

كشفت تقارير صحفية قطرية عن أن نادي أم صلال القطري، يخطط لضم حسين الشحات، لاعب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «العرب» القطرية، أن نادي أم صلال، دخل في مفاوضات مكثفة مع حسين الشحات، للانضمام إلى صفوف «الصقور» من أجل تدعيم صفوفه للموسم الجديد، خاصة في ظل سعي النادي للعودة بقوة بعد أن أتم العديد من الصفقات القوية للمحترفين خلال الموسم الجديد (2023-2024).

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يكثف أم صلال، من اتصالاته لإتمام كل صفقاته قبل السفر لتركيا، للدخول في معسكر للإعداد، المقرر له الشهر الجاري، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي وصل مؤخرًا للدوحة.

وقدم حسين الشحات، مستويات رائعة مع الأهلي خلال الموسم الحالي، حيث شارك مع الفريق الأحمر، 30 مباراة (في كل المنافسات)، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع عشرة أهداف.

وكانت تقارير إعلامية، قد ذكرت في وقت سابق، أن نادي الوكرة القطري، قد أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم حمدي فتحي، لاعب الأهلي، خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي.