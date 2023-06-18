محافظ المنيا يوجه بتطوير البنية التحتية بمدن وقرى مراكز المحافظة

وجه محافظ المنيا أسامة القاضي رؤساء المدن بالمحافظة، اليوم الأحد، بإحلال وتجديد شبكات المياه وإصلاح أبراج كهرباء عدد من القرى بالمناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى أعمال رصف الطرق وتركيب الانترلوك بالشوارع المستهدفة بالمدن ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية على مستوى المراكز.

وأوضحت المحافظة -في بيان- أنه تم الانتهاء من إصلاح أبراج الضغط العالي في عزبة واصف سليمان وعودة التيار الكهربائى لجميع قرى أبو جرج وصيانة أعمدة الإنارة بالوحدة المحلية بالقيس ورفع كفاءة طريق المقابر بالقرية وتمهيد وتوسعة طريق عزبة الصعايدة وعزبة تادرس وعزبة سعداوي لتحسين حركة السير وتطهير شبكة المياه بقرية نزلة عمرو ونزلة الدليل وكفر الشيخ إبراهيم إلى جانب إصلاح أعطال الصرف الصحي أمام عمارات العكاك بقرية الحسينية، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأضافت المحافظة أنه تم كذلك الانتهاء من تمهيد وتسوية شارع الدسوقي بالمدينة ورفع كافة الإشغالات على جانبي الطريق لاستكمال أعمال رصف الشارع ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتسهيل الحركة المرورية، والتيسير على المارة وسائقي المركبات.

وفي سياق آخر، قال رئيس مركز ومدينة مطاي هشام فايز إن الوحدة المحلية بالمركز نفذت حملة تفتيشية على عدد من المخابز ومحلات الجزارة بدائرة المركز أسفرت عن تحرير 10 مخالفات تموينية في مخابز ومحلات وأسواق المدينة والقرى.

وشدد رئيس المركز على استمرار الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت بالمدينة والقرى التابعة لها، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبز، والحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار وضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع والمنتجات.