الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ المنيا يوجه بتطوير البنية التحتية بمدن وقرى مراكز المحافظة

محافظ المنيا
محافظ المنيا

وجه محافظ المنيا أسامة القاضي رؤساء المدن بالمحافظة، اليوم الأحد، بإحلال وتجديد شبكات المياه وإصلاح أبراج كهرباء عدد من القرى بالمناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى أعمال رصف الطرق وتركيب الانترلوك بالشوارع المستهدفة بالمدن ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية على مستوى المراكز.

وأوضحت المحافظة -في بيان- أنه تم الانتهاء من إصلاح أبراج الضغط العالي في عزبة واصف سليمان وعودة التيار الكهربائى لجميع قرى أبو جرج وصيانة أعمدة الإنارة بالوحدة المحلية بالقيس ورفع كفاءة طريق المقابر بالقرية وتمهيد وتوسعة طريق عزبة الصعايدة وعزبة تادرس وعزبة سعداوي لتحسين حركة السير وتطهير شبكة المياه بقرية نزلة عمرو ونزلة الدليل وكفر الشيخ إبراهيم إلى جانب إصلاح أعطال الصرف الصحي أمام عمارات العكاك بقرية الحسينية، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأضافت المحافظة أنه تم كذلك الانتهاء من تمهيد وتسوية شارع الدسوقي بالمدينة ورفع كافة الإشغالات على جانبي الطريق لاستكمال أعمال رصف الشارع ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتسهيل الحركة المرورية، والتيسير على المارة وسائقي المركبات. 
وفي سياق آخر، قال رئيس مركز ومدينة مطاي هشام فايز إن الوحدة المحلية بالمركز نفذت حملة تفتيشية على عدد من المخابز ومحلات الجزارة بدائرة المركز أسفرت عن تحرير 10 مخالفات تموينية في مخابز ومحلات وأسواق المدينة والقرى.

وشدد رئيس المركز على استمرار الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت بالمدينة والقرى التابعة لها، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبز، والحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار وضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع والمنتجات.

الحركة المرورية الرقابة على المخابز البنية التحتية أبراج كهرباء أبراج الضغط العالى

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

التموين: طرح 150 رأس ماشية يوميًا.. وإقامة 36 شادرًا لبيع الخراف الحية

منتصف التعاملات| سعر صرف اليورو اليوم الاحد 18-6-2023

"الدستور" يكشف تفاصيل عرض الزمالك للتعاقد مع حسين الشحات

صحة المنيا: فحص وعلاج 1574 مواطنًا ومواطنة بقرية دير أبوحنس بملوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران