الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادا لعيد الأضحى المبارك.. توزيع 40 عجل بلدى فى أسوان

عيد الاضحى
عيد الاضحى

تستعد جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبدأت فى وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 40 عجل بلدي، و28 ألف كيلو لحوم مستوردة لهذا العام، على غير القادرين في قرى أسوان ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً والمناطق النائية الأولى بالرعاية، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد  محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان ، إن خطة عمل المديرية لتوزيع لحوم الأضاحي لغير القادرين لهذا العام تتم بالتعاون مع جمعية الأورمان، والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط المديرية.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة أسوان وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا، لكى تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحم أضحيته إلى مستحقيها، وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

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