الكشكى: مناقشات الحوار الوطنى يجب أن تنصب على الحلول لا التشخيص

طالب جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، المشاركين فى جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، بأن تنصب المناقشات على الحلول والمخرجات، لأنها حاليًا تدور فى مرحلة التشخيص.

وقال الكشكي خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، تحت عنوان "العمل الأهلي فى مصر، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.. حل المعوقات أمام العمل الأهلي"، إن الأفضل تقديم الحلول لأن مخرجات الجلسة ستعتمد على تقديم وبلورة الحلول بدلًا من إعادة وصف المشكلات الموجودة.

وطالب محمود أبوبكر، عضو الهيئة العليا للمصري الديمقراطي، بحل مشكلة عدم التأمين على الغالبية العظمى من العاملين بالعمل الأهلي.

وأشار خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إلى أن تأخر الموافقات الأمنية يسبب أزمة في تمويل الجمعيات بما يعطل الاستفادة من بعض المنح.

كما أشار: هناك مشكلة في توفيق الأوضاع ونحتاج إلى فرصة لمساندة الجمعيات غير القادرة على توفيق أوضاعها.

وأكد: نريد التحول الرقمي داخل وزارة التضامن بكارت ذكي يحتوى على كل المعلومات الخاصة بالجمعيات والميزانيات ومصادر التمويل.

وطالب بتخصيص نسبة ١% من الضرائب لدعم المجتمع الأهلي والأندية والنقابات.