مقترح بإنشاء لجنة نقابية للعاملين فى المجتمع المدنى

قالت زينب عبدالرحمن خير، خبيرة المجتمع المدني، إن قانون الجمعيات الأهلية يحتاج إلى تعديل، لأنه يتحدث عن مجتمع كامل.

وأضافت خلال كلمتها في الحوار الوطني، اليوم الأحد: المجتمع المدني تمثيل لأفراد ومجموعات من المجتمع بأطيافه كافة وبه الجميعات المختلفة منها التي تهتم بالدراسات والبحوث العلمية والفئوية وأخرى تقدم خدمات الصحة والتعليم ويجب أن يتعامل هذا القانون مع كل هؤلاء برغباتهم الحرة.

وطالبت بأن تختار المؤسسة شروط عضوية وآليات عملها ومجال عملها دون أن يفرض عليها القانون ما يجب أن تفعله.

وشددت على أنه يجب أن يكون القانون مانحًا للجميع تنظيم المؤسسة التي أسسوها برغبتهم.

واقترحت إنشاء لجنة نقابية للعاملين في المجتمع المدني، تعمل على قضاياهم والحفاظ على الخبرات التي يتم فقدها.