إصابة 15 طالبًا بالثانوية الأزهرية فى تصادم بأسوان

أصيب 15 طالبا من طلاب الثانوية الأزهرية بمحافظة أسوان، فى حادث تصادم سيارتين على الطريق، وذلك خلال أدائهم امتحانات نهاية العام الدراسى.

البداية بتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتى نقل، أسفل محور كلابشة بالقرب من مدخل قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو.

وتبين إصابة 15 طالبا من طلاب الثانوية الأزهرية بمحافظة أسوان، والذين كانوا فى طريق امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى بمعهد بنين كوم أمبو الأزهرى بمدينة كوم أمبو.

تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.