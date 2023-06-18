الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ضربة البداية بين المنيا وبروكسى.. مواعيد مباريات دورة الترقى لدورى المحترفين

فريق بروكسي
فريق بروكسي

أسفرت قرعة دورة الترقي للصعود لدوري المحترفين، الذي سيتم تطبيقه الموسم المقبل عن مواجهة بروكسي والمنيا في الجولة الأولى وتشارك فرق المنيا وبروكسي والاتصالات في دورة الترقي التي تقام بنظام الدوري من دور واحد ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأولى والثاني لدوري المحترفين في حين يبقي الفريق الذي سيحتل المركز الثالث في دوري القسم الثاني وتقام كل مباريات دورة الترقي في الخامسة عصرًا باستاد الإسكندرية.

مواعيد مباريات دورة الترقي لدوري المحترفين

السبت 24 يونيو

بروكسي × المنيا في الخامسة عصرًا باستاد الإسكندرية. 

الإثنين 3 يوليو

الاتصالات × بروكسى  في الخامسة عصرا باستاد الإسكندرية.

الأحد 9 يوليو 

المنيا × الاتصالات في الخامسة عصرًا باستاد الإسكندرية.

كان فريق المنيا بقيادة نبيل محمود قد احتل المركز السادس في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد برصيد 46 نقطة بفارق نقطة واحدة عن كيما أسوان، الذي احتل المركز السابع، وحقق المنيا 12 انتصارًا وتعادل عشر مرات وخسر 8 مرات وسجل 32 هدفًا ودخل مرماه 24 هدفًا.

واحتل الاتصالات بقيادة جمعة مشهور المركز السادس في المجموعة الثانية برصيد 49 نقطة بفارق الأهداف عن فريق العبور، وحقق الاتصالات 14 انتصارًا مقابل 7 تعادلات و9 هزائم وسجل 43 هدفا ودخل مرماه 31 هدفا.

واحتل بروكسي بقيادة محمد حامد المركز السادس في المجموعة الثالثة برصيد 48 نقطة بفارق المواجهات المباشرة مع فريق كفر الشيخ وحقق بروكسي 12 انتصارًا وتعادل 12 مرة وخسر 6 مباريات وسجل 42 هدفًا ودخل مرماه 29 هدفًا.

دوري القسم الثاني دورة الترقي المنيا الاتصالات بروكسي

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