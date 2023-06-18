الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عقب تجديده.. محافظ الغربية ورئيس مجلس الدولة يفتتحان مقر مجلس الدولة بطنطا

محافظة الغربية
محافظة الغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والمستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، مقر مجلس الدولة بمدينة طنطا عقب تجديده وتطويره، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار سيد عزت نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس وحدة المتابعة، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، وعدد من المستشارين أعضاء المجلس الخاص ولفيف من القيادات القضائية والتنفيذية.

وهنأ محافظ الغربية رئيس مجلس الدولة على افتتاح المقر الجديد، مقدما خالص تمنياته لجميع المستشارين بالتوفيق، مؤكدًا أن المقر الجديد لمجمع محاكم مجلس الدولة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورؤية وخطة الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين إلى جانب تقريب جهات التقاضي للمتقاضين.

ومن جانبه قدم رئيس مجلس الدولة، الشكر لمحافظ الغربية على حضوره وعلى تقديم كافة أوجه الدعم لأعضاء المجلس بالغربية، مشيرا إلى أن افتتاح اليوم يضاف إنجازات المجلس في التوسع لإنشاء فروع جديدة تساهم في تسريع درجات التقاضي، حيث تم إنشاء المبنى على مساحة 3500 متر، من خلال إنشاء 2 مبنى وتطوير مبنى قديم  ليضم الفرع 2 قاعة محكمة، تسع كلا منها 150 مترددا، إلى جانب المبنى الثالث ويضم 40 مكتبا إداريا يسع 200 موظف.

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