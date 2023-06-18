الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مالك عقار يعرب عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة السمراء

مالك عقار نائب رئيس
مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني

أعرب مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية بأسرها.

وأشاد "عقار" بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة، للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف الحرج الذي يمر به، ومن بين ذلك استقبال أبناء السودان في وطنهم الثاني مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد رفيع المستوى المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مصر القارة الإفريقية عاجل

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