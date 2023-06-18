فاطمة سيد أحمد: هناك دولة تضخ المليارات لتعديل قانون الأحوال الشخصية

قالت فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنها تثمّن دور الجمعيات الأهلية، وتتمنى اتساع دورها.

وأضافت خلال كلمتها في جلسة الحوار الوطني، اليوم الأحد: "أشيد بالحديث عن المسئولية المجتمعية للمؤسسات، خاصة ونحن نفتقد لهذا العمل المجتمعي. وكلنا نعرف أن أي شخص يؤسس عملًا استثماريًا يجب أن تكون هناك مسئولية تضمانية ضمن هذه المنشأة".

وتابعت: "التمويلات الخارجية يتحدث عنها البعض، وبعض الجمعيات والمؤسسات تحصل على منح لأمور عليها علامة استفهام، فمثلًا هناك دولة لا علاقة لها بالأحوال الشخصية في مصر ورغم ذلك تضخ مليارات كثيرة لتعديل القانون".

وزادت: "يجب تقنين العملية ووضع ضوابط للتمويل الأجنبي ومعرفة الفلوس اللي بتدخل بتدخل ليه ومسارها إيه وبتخدّم على إيه".