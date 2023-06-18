الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مالك عقار" يشيد بالمساندة المصرية واستقبال أبناء السودان فى مصر

استقبال أبناء السودان
استقبال أبناء السودان في مصر

أوضح مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة السودانية على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، فضلاً عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة.

وأشاد بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف الحرج الذي يمر به، ومن بين ذلك استقبال أبناء السودان في وطنهم الثاني مصر، معرباً عن تقدير بلاده الدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية بأسرها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد رفيع المستوى المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

مالك عقار مجلس السيادة السوداني الأزمة السودانية السودان

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