الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس مؤسسة التمويل الدولية: العاصمة الإدارية أصبحت واقعًا بعد فترة قصيرة

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

قال مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إن العاصمة الإدارية أصبحت واقعًا بعد فترة قصيرة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مؤسسة التمويل الدولية، إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم لعقد اتفاق بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تنفيذ برنامج مصر.

وتابع: "من خلال التعاون والتزام الحكومة المصرية نسعى لبناء اقتصاد مستدام، يتمتع بالصمود من خلال تمكين القطاع الخاص، وأفخر بأن تكون المؤسسة الدولية هي المستشار الذي تثقون به".

رئيس مؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب العاصمة الإدارية مصطفى مدبولى مؤتمر صحفي

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