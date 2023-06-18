رئيس مؤسسة التمويل الدولية: العاصمة الإدارية أصبحت واقعًا بعد فترة قصيرة

قال مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إن العاصمة الإدارية أصبحت واقعًا بعد فترة قصيرة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مؤسسة التمويل الدولية، إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم لعقد اتفاق بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تنفيذ برنامج مصر.

وتابع: "من خلال التعاون والتزام الحكومة المصرية نسعى لبناء اقتصاد مستدام، يتمتع بالصمود من خلال تمكين القطاع الخاص، وأفخر بأن تكون المؤسسة الدولية هي المستشار الذي تثقون به".