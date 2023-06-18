الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بحيازة هيروين وسلاح وذخيرة في السلام

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة السلام بحبس 3 عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري وطلقات 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

البداية عندما شنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة لملاحقة الخارجين عن القانون وضبط تجار المخدرات.

وتم خلال الحملة ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة السلام أول مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم (كمية من مخدر "الهيروين" وزنت كيلوجراما – بندقية آلية – بندقية خرطوش –  4 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –  2 سلاح أبيض – 5 هواتف محمولة - مبلغ مالى - ميزان حساس – 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والدراجتين لسهولة التنقل.

وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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