عقب انتهائه.. رأي الطلاب في امتحان العربي اليوم وتوزيع الدرجات

انتهى طلاب الشهادة الثانوية العامة اليوم الأحد، منذ قليل من أداء امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية، في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط إجراءات أمنية مشددة، على مستوى محافظات الجمهورية.

وتصدرت آراء طلاب الشهادة الثانوية العامة 2023 تريند البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” خلال الدقائق الأخيرة بعد انتهاء امتحان مادة اللغة العربية، وتناولت الآراء ما بين الامتحان كان سهل والبعض أخر صعب.

رأي الطلاب في امتحان العربي اليوم

وتباين رد فعل طلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 بشأن مستوى امتحان مادة اللغة العربية اليوم، حيث قال عدد من الطلاب أن الامتحان جاء سهل والأسئلة مباشرة جداً لا تستدعي للتفكير بشكل أكبر، والبعض آخر كان له رأي مختلف أنه صعب ويتطلب مجهود أكبر.

بينما علق جزء آخر من طلاب الشهادة الثانوية العامة على امتحان مادة اللغة العربية بأنه يحتوي على أجزاء صعبة وتتطلب الكثير من التفكير قبل كتابه الإجابات، ويحتاج الكثير من التركيز وفهم السؤال ماذا يريد أو يطلب؟.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة

الفيزياء: 60 درجة

الكيمياء: 60 درجة

الأحياء: 60 درجة

الجيولوجيا: 60 درجة

التاريخ: 60 درجة

الجغرافيا: 60 درجة

الفلسفة والمنطق: 60 درجة

علم النفس والاجتماع:60 درجة

الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة

التفاضل والتكامل:30 درجة

استاتيكا: 30 درجة

الديناميكا:30 درجة

المجموع الكلي للدرجات:410 درجة

والجدير بالذكر، بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان اللغة العربية، اليوم، في تمام الساعة التاسعة، وذلك وسط العديد من الإجراءات الأمنية المشددة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وانطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين الموافق ١٢ يونيو، ومن المقرر أن تنتهي الخميس ١٣ يوليو.

وتوافد نحو 783025 طالبا وطالبة، موزعين انقسم الطلاب بواقع 276211 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، و391671 طالب وطالبة في الشعبة العلمية علوم، و 98658 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية رياضيات، على لجان الامتحانات صباح اليوم.