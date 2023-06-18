عضو أمناء الحوار الوطني: نحتاج لتأهيل مراكز الفكر في مصر

قال محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن موضوع اليوم يعد في غاية الأهمية، وذلك خلال مناقشة وقانون تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي» المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني.

واستكمل مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يعد تجربة هامة، حيث أن المركز يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال ولا يوجد أي تدخل عليه ، لافتا إلي وجود بعص المشكلات التي تواجه ممارسات الفكر.

ولفت إلى أن نحتاج الي تأهيل مراكز الفكر، بحيث أن مراكز الفكر تعد التجارب التنموية الكبير في العالم، موضحا أن كل التجارب العالمية ليها دور كبير في مراكز الفكر وخاصة فيما يتعلق بصناعة الفكر، وفي الفترة الأخيرة تم تعظيم دور الفكر ومراكز الفكر، مشيرًا إلى إن مراكز الفكر أصبح لديها تنافس كبير في المنطقة.

وعن التحديات قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن القضية الرئيسية هي مصادر التمويل في مراكز الفكر، لافتا إلي أن من يمتلك الموارد المالية هو الذي يستطيع التنافس بشكل كبير، لافتا إلى ضرورة التعزيز مع مراكز الفكر الدولية مع مراكز الفكر المصرية.

وتابع: “دور الموارد المالية هام لتأهيل الباحثين واستطاعت الباحثين وتنظيم المؤتمرات المشتركة”.