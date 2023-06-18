"التجمع" يطالب بصندوق خاص للتأمين على العاملين في العمل الأهلي

أشاد أيمن أنور عضو المكتب السياسي لحزب التجمع بقانون الجمعيات في صيغته الجديدة مشيرا إلى أن القانون به بعض العوار الذي نحتاج إلى مراجعته.

وطالب أنور خلال كلمته ضمن جلسة قضية العمل الأهلي في مصر (قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية - حل المعوقات أمام العمل الأهلي) المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي إحدى لجان المحور السياسي بالحوار الوطني، بإنشاء صندوق خاص للتأمين على العاملين في العمل الأهلي.

كما طالب بضرورة منح الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات إعفاءات والنظر كذلك في صلاحيات مجلس الإدارة المؤقت وإلغاء سقف الحد الأقصى للتبرعات.

وشدد على ضرورة تقديم وزارة التضامن الدعم الفني للجمعيات الأهلية وعدم الاقتصار على دور التنسيق والإشراف فقط، قائلا: نحتاج إلى عمل يجمع بين دور المجتمع الأهلي والقطاع العام والخاص.