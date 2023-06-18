وزارة العمل تبحث مع شركاء اجتماعيين تطوير مناهج التدريب المهني على 9 مهن

قالت وزارة العمل، إن الإدارتين المركزيتين للعلاقات الدولية، وللتدريب المهنى بالوزارة، نظمتا لقاءً تنسيقياً مع برنامج الأغذية العالمي WFP، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية، فى إطار المشروع المشترك بينهم، لبحث سُبل تطوير مناهج التدريب المهني على 9 مهن مُقدمة للشباب فى مجالات:صيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، والتطريز، والخياطة، والطاقة الشمسية، والسباكة الصحية، وكهرباء التوصيلات، وإصلاح الأجهزة الكهربائية، والتكييف والتبريد، لمواكبة التطور والمتغيرات العالمية فى هذه المجالات والتى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات.

وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف سوق العمل، وربط احتياجاته بالعملية التدريبية.

وأضاف الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن في بداية اللقاء رحب أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالحضور، مثمناً التعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومشروع قدرة، والذي أثمر عن تدريب 600 متدرب، مضيفا: "نسعى للاستمرار في التعاون لنصل لمستوى متطور من التدريب، وتوسيع قاعدة تحديد المهن المطلوبة لسوق العمل من خلال دراسة واقعية مع شركات القطاع الخاص لأهم المهن والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، كما نتطلع أيضاً لسرعة الانتهاء من تطوير المناهج الخاصة بالدورات التدريبة".

من جانبها، قدمت إيمان سمير ممثلة برنامج الأغذية العالمي، الشكر والتقدير لفريق عمل وزارة العمل، مشيدة بالشراكة الناجحة التى تجمع بين الوزارة والبرنامج فى تقديم خدمات التدريب ورفع مستويات المهارات والقدرات للشباب داخل القرى بالمحافظات، مضيفة: "نعمل لأكثر من 8 سنوات فى نظام التعليم المجتمعي، ووصلنا آلاف المعلمات التى تم العمل معهم لرفع قدراتهم ومهاراتهم لمستوى افضل من الأداء داخل الفصول المدرسية".

كما أكدت أن الهدف من اللقاء بحث موضوعين هامين، هما : الدلائل ، والتدريبات المهنية التى سوف تبدأ بمساعدة شركة قدرة، والوصول لاتفاقات مبدئية حول المناهج ودليل او كراسة المشارك أو الدليل الفنى للتدريب ، بالتنسيق بين الوزارة والبرنامج والشركة بشأن تطوير المناهج والانتهاء منها، وتحديد اللجان لكل منهج بين الشركاء، ومصادر الصور داخل المناهج التدريبية.

وبحسب البيان تضمن اللقاء مناقشة مفتوحة حول مناهج التدريب المهنى المقترحة فى المجالات المشار إليها، وكيفية تطوير تلك المناهج بالتنسيق والتعاون بين كافة الأطراف وفقاً لمتطلبات واحتياجات سوق العمل داخل المحافظات، ومراجعة الأدلة التدريبية، والاتفاق على الأولوية للبرامج التدريبية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة من بين البرامج التسع المقترحة، وكيفية الإعلان عنها وإعداد الأدوات والوسائل المساعدة لتنفيذ تلك البرامج بين كافة الأطراف الثلاثة، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي، وكذلك تحديد أماكن اللقاءات المشتركة واللجان الخاصة بتنفيذ الدورات التدريبية ومتابعة أعمالها.

الجدير بالذكر، أن شركة قدرة هي شركة مصرية ذات مسؤولية محدودة تأسست وفقًا للقانون رقم 159 لعام 1981 م ولائحته التنفيذية، وتعمل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة و أجندة الحكومة المصرية لدعم تطور مصر من خلال توفير الخدمات التنموية والاستشارية والحلول المبتكرة في مجال التنمية مع التركيز على مجال التعليم، وذلك لتقديم الدعم والخدمات التنموية والحلول التكنولوجية للمجتمع لتحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع الفئات في مختلف مجالات التنمية، كما يعمل برنامج الأغذية العالمى مع الوزارة على دعم جهود الحكومة لمساعدة الفئات الضعيفة من خلال تأمين الاحتياجات الغذائية والتغذوية الأساسية، وبناء القدرة على الصمود من أجل تحسين سبل العيش وإمكانية التوظيف والتعافي من الصدمات الاقتصادية ، وتعزيز القدرات المؤسسية الوطنية لتحسين استهداف السكان المعرضين للخطر، كما بحث مؤخراً فى إطار المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك" وبرنامج تمكين الشباب، مع الوزارة تدريب الشباب بالمجالات الآتية: الطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، والوظائف الرقمية.

حضر اللقاء من الوزارة: ياسمين ممدوح مدير عام الإدارة العامة لتخطيط ومتابعة التدريب، ووائل عبد الصبور مدير عام الإدارة العامة لشؤون مراكز التدريب المهني،ومحمد عبد الحكيم مهندس بالإدارة المركزية للتدريب، وسمر شوقي باحث شؤون دولية وإقليمية، ومن برنامج الأغذية العالمي :ماريانا برسوم مسؤول برامج وسياسات، وإيمان سمير مستشار مناهج، ومحمد عدلان مساعد برامج التمكين، ومن شركة قدرة: نشوى أيوب مدير الشركة، ودكتور سويلم جودة مستشار تطوير برامج، وعبد الناصر محمد استشاري، وغادة فتحي استشاري تدريب.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء