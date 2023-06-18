عابد: مشاركة مصر فى مبادرة التسوية الإفريقية للأزمة الروسية الأوكرانية تعكس مكانتها عالميًا

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، أن مشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في وفد المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية تعكس تعاظم الدور المصري عالميًا وإفريقيًا وإقليميًا بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية واستعادة مكانة مصر إفريقيًا، مما مكنها من لعب دور عالمي واستعادة مكانتها إقليميًا.

وقال عابد، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن المبادرة تعكس السياسة المصرية التي انتهجها الرئيس السيسي والتي أعلنها خلال كلمته في القمة الأخيرة "للكوميسا"، وهى انتهاج سياسة الحلول السلمية والحوار وليس الحروب والصراعات.

وأضاف "عابد" أن المبادرة جاءت في توقيت مهم في ظل استمرار آثار الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على كل دول العالم وبشكل أكبر على الدول الإفريقية بعد موجة التضخم الكبرى التي أثرت في الدول النامية بشكل كبير وانقطاع خطوط الإمداد، مما أضر اقتصاديات دول القارة الإفريقية والشرق الأوسط بشكل كبير.

وثمن علاء عابد المشاركة المصرية الفاعلة سامح شكري وزير الخارجية المصري مع الوفد الذي زار العاصمة الأوكرانية "كييف"، والتقى بالرئيس الأوكراني، وهي المبادرة الأكبر لتسوية الأزمة في ظل المصالح المشتركة بين الأطراف المختلفة والدول الإفريقية.

وتابع علاء عابد أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على معظم دول العالم وعلى مصر والدول الإفريقية بشدة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي، ولا سيما أن صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح تمثل ٢٣% من الإنتاج العالمي، ما يشكل خطورة واضحة على دول إفريقيا ومصر حال استمرت الأزمة لفترة أطول، لذلك أولتها مصر منذ البداية اهتمامًا فائقًا ودعت إلى سرعة إنهاء الصراع.

وأشاد عابد بدور وجهود مصر لتحقيق السلام عبر جهد إفريقي مشترك في كل الأزمات والملفات المختلفة والصراعات إفريقيًا وإقليميًا وعالميًا بما يعكس مكانة مصر.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى، وزير الخارجية، في وفد المبادرة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يترأس مدبولى وفد مصر، نيابة عن الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، فى الزيارة التى يقوم بها الوفد لكل من أوكرانيا وروسيا. فيما يضم وفد المبادرة الإفريقية المشتركة رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلًا عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.