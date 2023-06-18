الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هانى العسال: الحوار الوطنى يفتح آفاقًا جديدة فى شراكة المجتمع المدنى بعجلة التنمية

النائب هاني العسال
النائب هاني العسال

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن مناقشة جلسات الحوار الوطني محددات تنظيم العمل الأهلي وما يرتبط به من نصوص القانون الحالي ولائحته التنفيذية، تشكل فرصة هامة لتكوين الرؤى وتبادل الأفكار التي تسمح بتهيئة مزيد من المناخ الإيجابي وفتح آفاق جديدة والتي ترسخ من مشاركته في دفع عملية التنمية والتكامل مع الدولة من أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة مستحقيها، خاصة مع إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي به كشريك رئيسي في مسار العمل الوطني وتحسين المؤشرات المجتمعية والصحية.

ولفت "العسال" إلى أن مناقشة قضايا المجتمع المدني والمعوقات التي تواجه عمله بالميدان ستؤدي لوضع مزيد من الحوافز الداعمة لتوسيع أنشطته المجتمعية بمراجعة كافة الإجراءات المرتبطة به، سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي، لفتح مجالات جديدة تمكنه من زيادة المشاركة في سبل التنمية ودعم الشرائح الأولى بالرعاية، معتبرًا أن مواصلة لجنة المحليات مناقشة قانون انتخابات المجالس الشعبية ستؤدي لرسم قاعدة انطلاق توافقية نحو النظام الانتخابي المناسب لإجرائها وآليات تطبيق اللامركزية المنصوصة بالدستور.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القوى الوطنية المشاركة عليها استثمار حالة الإرادة السياسية الموجودة لدى القيادة السياسية في الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، بإيجاد مزيد من المساحات المشتركة التي تثري الحياة السياسية والنيابية، مشددا على أن طرح المحليات بالجلسات سيكفل الوصول لأكبر قدر من التوافق حول المجالس الشعبية، ويضمن الالتزام بالنسب الدستورية للفئات وملاءمة عدد أعضائها للتعداد السكاني الحالي، لا سيما وأن المحليات لها دور مهم فى الرقابة ومتابعة تنفيذ المشروعات والخدمات بكل منطقة، ووجودها تعزيز لقوة البرلمان ومؤسسات الدولة.

وأكد "العسال" أن جلسات الأسبوع الرابع تأتي بالتزامن مع تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، من مخرجاته المتوافق حولها، وهو ما يشكل حافزا إيجابيا ومشجعا لكافة المشاركين في طرح كافة الرؤى التي تثري من مسيرة الإصلاح والبناء، إذ إنها أكدت الرغبة الجادة لدى القيادة السياسية في الانفتاح على مخرجات الحوار الوطني وتحويلها لواقع يسهم في إحداث تغيير ملموس بحياة المواطن المصري، باعتباره صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له في كل مراحله.

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