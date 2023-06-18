ضبط 9 متهمين بالاتجار في المخدرات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص حال استقلالهم سيارة "قيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، 4 هواتف محمولة.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

وجرى ضبط شخصين حال وجودهما بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – عدد 2 هاتف محمول – مبلغ مالى – ميزان حساس – سلاح أبيض.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهاتفين للتواصل مع عملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

كما تمكنت القوات من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة السلام أول مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام وبندقية آلية وبندقية خرطوش و4 خزائن وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وسلاحين أبيضين و5 هواتف محمولة ومبلغ مالي وميزان حساس و2 دراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والدراجتين لسهولة التنقل، وتم اتخاذ الغجراءات القانونية اللازمة.