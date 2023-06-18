مطالب بتسهيل رد ضريبة القيمة المضافة للسياح تشجيعًا لسياحة التسوق

دعا عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة إلى ضرورة استثمار حالة النشاط السياحي الوافد إلى مصر هذا العام نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة ووزارة السياحة والقطاع الخاص في إعداد خطط تسويقية وترويجية غير تقليدية لجذب المزيد من السياحة إلى مصر.

وأوضح الدكتور عاطف عبد اللطيف أن السياحة المصرية تجني حصاد مجهود وتعب 9 سنوات من التطوير والتنمية للمناطق السياحية والأثرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووضع عاطف تصورا لتنشيط حركة السياحة لمصر من خلال العمل على عدة محاور تقوم على استهداف مجموعة من الأسواق حاليا خاصة التي بها نسب إقبال متزايد مثل السوق الإيطالي الذي يستعد للعودة بقوة ويحتل مكانه الطبيعي في السياحة الوافدة إلينا.

وأضاف أن الأسواق المستهدفة كخطة عاجلة يجب تنشيط حركة الطيران منها وإليها وإعداد برامج سياحية متميزة تجمع بين السياحة الشاطئية والترفيهية وكذلك السياحة الثقافية والأثرية.

ووجه بضرورة إعداد حملات تسويقية ودعائية تقوم على استثمار نجوم مصريين لهم صيت كبير في الترويج للمقاصد السياحية المصرية بهذه الدول مثل النجم العالمي محمد صلاح الذي يحتل مكانة كبيرة في قلوب محبي كرة القدم في العالم.

وأثنى عاطف على دعوة وزارة السياحة اليوتيوبرز والبلوجرز من دول العالم لزيارة مصر والترويج لها وهذا توجه ونهج مهم جدا في تنشيط السياحة الوافدةً.

واقترح عاطف بضرورة تسليط الضوء على نجوم العالم الذين زاروا معالم مصر السياحية وإعداد فيلم ترويجي لهم أثناء استمتاعهم بزيارة مصر ونشر هذا الفيديو على وسائل الإعلام المختلفة وخاصة السوشيال ميديا بالدول المستهدفة.

وشدد على ضرورة تفعيل وتنشيط حركة الطيران الداخلي وزيادتها بين المدن السياحية في مصر وعقد شراكات مع شركات طيران أخرى لزيادة عدد الرحلات من وإلى مصر من الدول المستهدف جذب سياحة منها.

ودعا الى ضرورة تسليط الضوء والتعريف بإمكانية رد الضريبة على المشتريات للسائح من خلال التسويق لذلك ووضع لافتات ارشادية داخل المطارات بهذه الخدمة والترويج لهذه الخدمة ضمن الحملات الإعلانية والدعائية عن مصر خارجيا.

وأكد أن هذا التوجه ينشط سياحة التسوق كما يحدث بمختلف دول العالم و يتم رد ضريبة القيمة المضافة للسائح على مشترياته داخل صالة المطار من خلال مكاتب الجمارك المعنية بهذا او توفير مكاتب لذلك داخل المولات التجارية الكبيرة.

ونوه إلى أن رد الضريبة للسائح يشجع على سياحة التسوق ويزيد من معدلات الصادرات المصرية بدون اي تكلفة ويوفر عملات أجنبية مختلفة وينشط الصناعة بشكلٍ عام.

ودعا إلى ضرورة تنشيط حركة القطارات السريعة بين القاهرة ومطروح وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار مرسى علم وتنشيط حركة المراكب والعبارات والمراكب السريعة بين المدن السياحية بالبحر الأحمر مثل الغردقة ومرسى علم والغردقة وشرم الشيخ.