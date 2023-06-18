الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 سيارات "مكبس" لدعم منظومة النظافة في دمياط

سيارات مكبس
سيارات مكبس

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، اصطفاف 3 سيارات مكبس تم شرائهما ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، لدعم منظومة النظافة بالمحافظة.

واطلعت المحافظ على آلية العمل وإمكانيات تلك السيارات التى تصل سعة السيارة الواحدة منها 6 أمتار وبقدرة محرك 120 حصاناً مزودة بـ192 صندوق قمامة.

وأشارت محافظ دمياط إلى حرص المحافظة على حصر احتياجات منظومة النظافة وتوفير جميع الإمكانيات للارتقاء بها بجميع المناطق كما وجهت بتوزيع تلك السيارات بالمناطق التي تتطلب دعمها بهذا النوع من السيارات.

محافظة دمياط دمياط منال عوض مكبس إدارة النظافة

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