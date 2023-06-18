كيف أسهمت وزارة العمل فى خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل؟

نجحت وزارة العمل خلال الفترة الأخيرة، في المساهمة في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، حيث تبين بحسب آخر إحصائيات للوزارة خلال الفترة من أغسطس 2022 حتى مارس 2023، ما يلي:

1- تم الانتهاء من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي نقوم بها بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، والانتهاء من دراسة الوضع الحالي (دراسة تشخيصية) مع كل الجهات الشريكة.

2- تم تشغيل (17335 عاملًا) خلال الفترة من منتصف أغسطس 2022 حتى تاريخه، من خلال النشرة القومية للتوظيف، وملتقيات التوظيف في مديريات القوى العاملة على المستوى القومي.

3- وضع إجراءات وضوابط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية المدربة والمؤهلة، والعمالة الموسمية خلال موسمي الحج والعمرة لعام 2023 للملكة العربية السعودية.

4- عقد 9 ملتقيات توظيف في 9 محافظات، شارك فيها 255 شركة، وفرت 24196 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة.

5- افتتاح وتشغيل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج "الملحقة بمبنى الوزارة"، لتسهيل حصول العمالة الراغبة في السفر للخارج على خدمات الوزارة، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.