رئيس "المصريين الأفارقة" يوضح 3 سيناريوهات جديدة لجذب الاستثمارات

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتثبيت سعر الصرف، يؤكد أن الرئيس يضع الشأن المالي الذي يخص المواطنين فى أولوياته، وأن القيادة السياسية قد وجهت بضرورة التعامل مع سعر صرف العملة الأجنبية بحذر شديد.

إشارة للحكومة والقطاع الخاص

كما أشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن تصريحات الرئيس السيسي بكيفية التعامل مع هذه الأزمة التى لها تأثير واضح على الأمن القومي والجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى أنها إشارة جديدة للحكومة والقطاع الخاص للقيام بدورهم في دعم وإيجاد حلولا غير تقليدية لزيادة العملة الأجنبية داخل مصر عبر القطاعات والمجالات الاقتصادية المتنوعة .

3 سيناريوهات جديدة لزيادة جذب الاستثمارات

وكشف الدكتور يسري الشرقاوي، عن 3 سيناريوهات جديدة لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لذا يجب على الحكومة سرعة تطبيق ما جاء بوثيقة ملكية الدولة وآخذ إجراءات بشأنها لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على القضاء على البيروقراطية سريعة وإرسال ما يفيد من إجراءات قاطعة من الاستثمار الأجنبي المباشر لسهولة دخول وخروج الأموال .

وأكد الشرقاوي أنه على البنك المركزي المصري اتخاذ إجراءات من شأنها ضمان سعر صرف العملة لمدة 5 سنوات يتم فيها القضاء على السوق الموازي تماما.

كما أشار إلى أن السيناريو الثاني ضرورة ملحة وهو العمل علي زيادة تحويلات المصريين بالخارج مع إيجاد وطرح مبادرات جديدة تخلو من البيروقراطية في التطبيق التي تظهر عند إعداد القوانين والقرارات لهذه المبادرات التي تقلل من حصيلتها وفعاليتها وتفرغ المبادرات من المضمون ولا تحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد ضرورة الإعلان عن مبادرة صناعية وزراعية برخصة ذهبية وإجراءات طرح أراضي مجانية للمصريين بالخارج لدخولهم باستثماراتهم في مصر .

وفيما يخص السيناريو الثالث، نوه الدكتور يسري الشرقاوي إلى زيادة معدلات السياحة والعمل على إنهاء العديد من المشاريع السياحية والبرامج السياحية خاصةً لدخول أسواق جديدة ومتنوعة تعمل على حوافز تنشيطية سواء كانت على السياحة الصحية وسياحة المؤتمرات والمعارض والشواطئ والسياحة الدينية.