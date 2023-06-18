إصابة شخصين فى انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

أصيب شخصان بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بطريق ههيا– الزقازيق أمام قرية صبيح بالشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفي ههيا باستقبال كل من "محمد. ا"، 52 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، "محمد. ع"، 20 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.



وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهما إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بطريق ههيا– الزقازيق أمام قرية صبيح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا.

تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.