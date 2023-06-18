الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب شخصان بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بطريق ههيا– الزقازيق أمام قرية صبيح بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفي ههيا باستقبال كل من "محمد. ا"، 52 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، "محمد. ع"، 20 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهما إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بطريق ههيا– الزقازيق أمام قرية صبيح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا.

تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

كدمات حادث انقلاب سيارة ملاكي الشرقية قرية صبيح الزقازيق

الأكثر قراءة

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونية

وزير الأوقاف يوضّح وقت وصيغة تكبيرات عيد الأضحى

التضامن: تدريب 3260 من المقبلين على الزواج فى قرى حياة كريمة

"التعليم": ورقة اللغة العربية المتداولة قبل الامتحان غير صحيحة

بحضور وزير الاتصالات.. جامعة مصر للمعلوماتية تحتفل بالفائزين في مسابقة "DEBI" للروبوتات

وفد من أمريكا اللاتينية يزور مدينة العلمين الجديدة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية