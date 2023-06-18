الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تقرر إبعاد سورى الجنسية عن البلاد

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الوزاري رقم 981 لسنة 2023 بشأن إبعاد سوري خارج البلاد.

جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة بتاريخ 23/5/2023 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وقرر وزير الداخلية أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو سامر مروان على، سورى الجنسية - مواليد 22/7/1972.

وزير الداخلية القرار الوزاري خارج البلاد سوري

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