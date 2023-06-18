الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر للطيران: تسير 18 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير شركة مصر للطيران اليوم 18 رحلة جوية بواقع 10 رحلات القاهرة - جدة ورحلة الأقصر - جدة، و7 رحلات القاهرة - المدينة، لنقل حجاج بعثة وزارات الداخلية والسياحة والآثار والتضامن وحجاج قرعة القاهرة والجيزة والسويس وتضامن القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والبحيرة والقليوبية والدقهلية وقنا وسوهاج والوادي الجديد وشمال سيناء والترانزيت وحج أفراد وأجانب وتأشيرات العمل.

يشار إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران أعلنت من قبل خطة وجدول رحلاتها للجسر الجوي لنقل الحجاج المصريين خلال موسم الحج الحالي، وأكدت أنه من المقرر نقل 35000 ألف حاج خلال الموسم  بإجمالي 150 رحلة طيران على خطوط مصر للطيران منها 78 رحلة يتم تيسيرها لجدة و72 رحلة للمدينة المنورة وتتضمن فئات الحجاج 5300 من حجاج الهيئات الاجتماعية التابعين لوزارة التضامن  الاجتماعي و8600 حاج من السياحة والأفراد 10000 حاج من حجاج الترانزيت 11000 حاج من حجاج القرعة.

وأشارت مصر للطيران إلى أن عدد الحجاج المغادرين على الرحلات الخاصة يبلغ 10000 حاج يتم نقلهم على متن 31 رحلة جوية بخط سير 10 رحلات لجدة و21 رحلة للمدينة المنورة.

كما أوضحت مصر للطيران أن فئات الرحلات الخاصة تتضمن نقل 3000 حاج من دولة فلسطين و7400 حاج من دولة مالي.

مصر للطيران الأراضي المقدسة رحلة جوية جدة وزارات الداخلية حجاج بعثة

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