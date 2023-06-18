الأحد 18 يونيو 2023
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تحقيقات ومتابعات

إجراءات التفتيش والتأمين بمدرسة طبري الحجاز بنين لأداء امتحان اللغة العربية (فيديو)

إجراءات التفتيش والتأمين
إجراءات التفتيش والتأمين بمدرسة طبري الحجاز

وقف مجموعة من المدرسين على مدخل مدرسة طبري الحجاز بنين لجنة امتحان الثانوية العامة لتفتيش الطلاب قبل دخولهم لأداء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وإعطاءهم نصائح بضرورة ترك الهاتف المحمول خارج اللجنة وعدم الدخول به إلى المدرسة نفسها.

ووقف الطلاب بمدرسة طبري الحجاز بنين بمنطقة مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة للتفتيش، وكانت الابتسامة تعلو وجوه المفتشين حتى يبعثون برسالة طمأنينة للطلاب وإبعاد التوتر والقلق عنهم، حتى يؤدون جيدا في امتحان اللغة العربية اليوم.

وأكدت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة، أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل ، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

 

 

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