الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى جولة باللجان.. محافظ القاهرة لـ"الدستور": أطمئن أولياء الأمور على أولادهم

جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، بدء امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة، ويجرى المحافظ جولة بمدرسة طبري الحجاز الثانوية بنين يرافقه أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم التنسيق مع جميع الأجهزة في الدولة لتوفير الأمن والاستقرار للطلاب والطالبات داخل اللجان وخارجها، متابعًا: "إن شاء الله تمر الامتحانات بخير".

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أنا بطمن جميع أولياء الأمور عن أولادهم مرة تانية وكلنا بندعي ليهم بالتوفيق، وتم توفير سبل الراحة داخل اللجان، بجانب التواصل مع مديريات الصحة والمتابعة المستمرة معها، لتمر الامتحانات بخير كما حدث في جميع الامتحانات السابقة، وإن شاء الله أولادهم ينجحوا ويحصلوا على المجاميع العالية التي تسعد قلوبهم".

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد قالت إن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

 

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