"خوف وتوتر".. مراجعة نهائية أمام لجان الثانوية بمطروح والطلاب: إن شاء الله خير

أجرى طلاب الثانوية العامة بمطروح، مراجعة نهائية أمام اللجان، وذلك قبل انطلاق الامتحان في مادة اللغة العربية، ورصد "الدستور" الطلاب أثناء المراجعة النهائية أمام لجنة مجمع أبوبكر الصديق.

وقالت شهد محمد طالبة الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، لـ"الدستور"، إنها وضعت خطة للمذاكرة على مدار العام، بمعدل من 6 الى 7 ساعات يوميًا مرددة " كنت باخد دروس خصوصية وباستعين بفيديوهات من اليوتيوب".

وأوضحت طالبة الثانوية العامة، أنها متفائلة بامتحان مادة اللغة العربية اليوم ولكن يصيبها قليل من الخوف والتوتر "عملت اللي عليا وذاكرت.. وإن شاء الله تكون الامتحانات أفضل".

وأضافت غفران مجدي طالبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية خلال حديثها لـ"الدستور"، قائلة "ذاكرت ولكن هناك توترًا بسبب صعوبة امتحان الإحصاء.. إن شاء الله خير ونعوض في مادة اللغة العربية".

ويؤدي 2662 طالبًا الامتحان في مطروح أمام 13 لجنة، تضم 13 رئيسًا و13 مراقبًا أول، و865 مراقبًا وملاحظًا لأعمال الامتحانات بكافة أرجاء المحافظة.