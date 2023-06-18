الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"خوف وتوتر".. مراجعة نهائية أمام لجان الثانوية بمطروح والطلاب: إن شاء الله خير

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أجرى طلاب الثانوية العامة بمطروح، مراجعة نهائية أمام اللجان، وذلك قبل انطلاق الامتحان في مادة اللغة العربية، ورصد "الدستور" الطلاب أثناء المراجعة النهائية أمام لجنة مجمع أبوبكر الصديق.

وقالت شهد محمد طالبة الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، لـ"الدستور"، إنها وضعت خطة للمذاكرة على مدار العام، بمعدل من 6 الى 7 ساعات يوميًا مرددة " كنت باخد دروس خصوصية وباستعين بفيديوهات من اليوتيوب".

وأوضحت طالبة الثانوية العامة، أنها متفائلة بامتحان مادة اللغة العربية اليوم ولكن يصيبها قليل من الخوف والتوتر "عملت اللي عليا وذاكرت.. وإن شاء الله تكون الامتحانات أفضل".

وأضافت غفران مجدي طالبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية خلال حديثها لـ"الدستور"، قائلة  "ذاكرت ولكن هناك توترًا بسبب صعوبة امتحان الإحصاء.. إن شاء الله خير ونعوض في مادة اللغة العربية". 
 ويؤدي 2662 طالبًا الامتحان في مطروح أمام 13 لجنة، تضم 13 رئيسًا و13 مراقبًا أول، و865 مراقبًا وملاحظًا لأعمال الامتحانات بكافة أرجاء المحافظة.

الثانوية العامة التربية والتعليم امتحانات اللغة العربية مطروح

الأكثر قراءة

روسيا: المقترحات الإفريقية لإنهاء الحرب فى أوكرانيا "يصعب جدًا تنفيذها"

ننشر نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية

حملات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى لضبط المخالفين

"صحة مطروح": تقديم خدمات حملة "حقك تنظمى" لــ1704 سيدات

الثانوية العامة.. توزيع مظاريف أسئلة اللغة العربية على اللجان

توافد طلاب الثانوية العامة 2023 لأداء امتحان اللغة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس