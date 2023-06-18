الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: بدء سريان هدنة جديدة فى السودان لمدة 72 ساعة

الحرب في السودان
الحرب في السودان

دخلت هدنة جديدة في السودان حيز التطبيق لمدة 72 ساعة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد طرفا الصراع السوداني التزامهما بهدنة إنسانية مدتها 72 ساعة تم التوصل إليها برعاية سعودية وأمريكية، وذلك اعتبارًا من الساعة 06:00 بتوقيت الخرطوم، 04:00 صباح الأحد.

وقال الجيش النظامي السوداني في بيان له: "على الرغم من التزامنا بالهدنة، إلا أننا سنتعامل بالرد الحاسم حيال أي خروقات يقوم بها المتمردون خلال مدة سريانها".

فيما قالت قوات الدعم السريع، في بيان لها: "نلتزم بشكل تام بإعلان جدة واحترام قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاق جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب". 

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