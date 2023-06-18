الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توافد طلاب الثانوية العامة 2023 لأداء امتحان اللغة العربية

طلاب
طلاب

بدأ طلاب الثانوية العامة في التوافد على لجان امتحانات الدور الأول  للثانوية العامة 2023، في ثالث أيام الامتحانات، لأداء امتحان اللغة العربية، بإجمالي عدد 780 ألفا و25  طالبا وطالبة، في 2098 لجنة امتحانية.

ومن المقرر أن يبدأ امتحان اللغة العربية في الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وفي ذات السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا  لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

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