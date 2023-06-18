بينها احتفالية ليلة أصحاب الإرادة بـ"الحرية للإبداع".. فعاليات التنمية الثقافية اليوم

احتفالية “ليلة أصحاب الإرادة”، واحدة من عدد كبير من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم الأحد 18 يونيو 2023، وذلك عبر مراكزه الإبداعية في القاهرة والإسكندرية.

ففي السابعة مساء، تحتضن قاعة المسرح، بمركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، احتفالية بعنوان “ليلة أصحاب الإرادة”، للاحتفال بالمكتسبات التي حصل عليها الأشخاص من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، خلال السنوات الماضية، وتقام الاحتفالية بالتعاون مع جمعية أصحاب الإرادة.

ــ أهمية التراث المصري في طاز

وفي الثامنة مساء، يستقبل مركز إبداع قصر الأمير طاز، أمسية ثقافية بعنوان “أهمية التراث المصري”، وحوار حول قيمة التراث ودوره في الحفاظ على الهوية والشخصية المصرية وسماتها، والجهود التي تبذلها الدولة ــ ممثلة في وزارة الثقافية ــ في الحفاظ على التراث المصري الأصيل، كتسجيل الأراجوز والنسيج المصري على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني.

ــ العامية الجديدة في بيت الست وسيلة

وفي السابعة مساء، يحتضن بيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة، بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، أمسية شعرية جديدة، والتي تقام تحت شعار “العامية الجديدة”، ويشارك في الأمسية كل من الشعراء والشاعرات: عمرو حسن، وائل فتحي، محمد مجدي، عبير الراوي، خلف جابر، محمد فرغلي، تعقيب نقدي للشاعر عمر شهريار، وتدير الأمسية وتقدمها الكاتبة صافيناز جمال.

ــ فرقة ماندو النوبية بالغوري الحفل باقة مميز

وفي الثامنة مساء، يحتضن مركز إبداع قبة الغوري بالحسين، حفل فني غنائي، والذي تحييه فرقة “ماندو” النوبية.

ويتضمن الحفل باقة مميزة ومختارة من أجمل ما قدمت الفرقة من بينها أغنيات: “القصيدة المقلولة”، “عريس باستيبو”، “مزاجنا رايق”، “مدلع”، وغيرها.

ــ حفل المطربة داليا الشرقاوي بقصر بشتاك

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ يستقبل مركز إبداع قصر بشتاك، حفل غنائي للمطربة داليا الشرقاوي وفرقتها الموسيقية، حيث تقدم “الشرقاوي” باقة مختارة من أجمل أغنيات الزمن الجميل، من بينها: أوقاتي بتحلو، حلوين من يومنا والله، للشيخ سيد مكاوي. ومن أغنياتها الخاصة، أغنية “عشقاك”، “بحبك يا مصر” وغيرها العديد.

ــ رانيا يحيى بضيافة مركز الإبداع الفني

كما يقيم مركز الإبداع الفنى بساحة دار الأوبرا المصرية، فى الثامنة مساء، فعالية جديدة من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع، الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، حيث يستضيف المنتدى الفنانة دكتورة رانيا يحيى أستاذ ورئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، وحديث حول المراحل الأساسية فى حياتها الأكاديمية والفنية التى أهلتها للحصول على جائزة الدولة للتفوق، فضلا عن العديد من الجوائز الأخرى.