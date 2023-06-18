المنتخب الأولمبي يؤدي أول تدريباته بالرباط استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

أدى المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة روجيريو ميكالي، مرانه الأول بملعب الأمير مولاي رشيدي بالمعهد الملكي اليوم السبت فى مدينة الرباط استعدادا لأداء مباراة ودية مع الكونغو برازافيل، الثلاثاء المقبل، وهي البروفة الأخيرة قبل مغادرته إلى مدينة طنجة لبدء التجهيز للقاء النيجر، الأحد المقبل، في المجموعة الثانية التي تضم مع المنتخبين: مالى والجابون فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.

وتألق عدد كبير من اللاعبين فى التدريبات وحرص خلالها البرازيلى ميكالى المدير الفنى على مراجعة بعض الجمل الفنية والخططية، واختتمها بتقسيمة شهدت إحراز 7 أهداف وشارك فيها الكابتن وائل رياض المدرب.

وتابع التدريبات الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة المشرف على المنتخب وتحدث قبل اللقاء مع ميكالي واطمأن منه على آخر الترتيبات وبعض الأمور الفنية.

ووصلت بعثة المنتخب الأولمبي إلى الرباط فجر اليوم بعد رحلة طويلة من القاهرة إلى كازابلانكا ومنها إلى الرباط.

واستقبل البعثة فى مطار كازابلانكا وفد من السفارة برئاسة إيمان بالله غتوري المستشارة بالسفارة المصرية في المغرب وذللت كافة العقبات.

وتقام البطولة الأفريقية من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة التى يتأهل أصحاب المراكز من الأول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.