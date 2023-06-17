السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالحليم قنديل: روسيا أعلنت أنها دمرت دبابات ألمانية وتسببت بانهيار أسهم الشركة

عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إنه نشر مؤخرًا نص لمحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع حاكم الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، حول إنشاء المنطقة الصناعية في مصر، والاستقرار على أن يكون منها جزء في الشمال وآخر بالجنوب، والكلام يدل على أنه دخل مرحلة التنفيذ وأن الإمارات ترغب في المشاركة والتعاون الثلاثي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكستر نيوز"، أنه لم يعد هناك حروب في باخموت، والواقع يقول إنها كاملة في قبضة القوات الروسية حتى بعد خروج قوات "فاجنر"، ويفوق ما تعلنه أوكراينا من تصريحات يوجد خط دفاع للقوات الروسية لم يصله الأوكران.

القرى التي تدخلها أوكرانيا مهجورة أو “عزب”

وأشار إلى أن القرى التي تتحدث أوكرانيا  أنها دخلتها تعد مهجورة وأحجامها تكون أقرب للعزب بالمفهوم المصري، رغم الإعلان الغربي عن الهجوم التمهيدي ولكن على الأرض لا يوجد شيء ذا مغزى.

وأوضح أن ما أذاعته روسيا هو الخسارة الكبيرة في الدبابات الألمانية والعربات المدرعة الأمريكية وان فكرة نسف السلاح الغربي، مؤكدًا أن الشركة المصنعة للدبابات الألمانية اعترفت بخسارة عدد هائل من الدبابات وأسهم الشركة سقطت لأنها أول تجربة قتال حقيقي في الميدان. 

عبدالحليم قنديل الدبابات الألمانية أسهم الشركة العربات المدرعة نسف السلاح الغربي

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