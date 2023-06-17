السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 400 زجاجة زيت و340  كيلو سكر تمويني وملح طعام فاسد بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، 400 زجاجة زيت و340  كيلو سكر تموينى، جمعها بقال تموينى بمركز المحلة الكبرى، تمهيدا لبيعها فى السوق السوداء، بغرض التربح ماليا من فارق السعر دون وجه حق.

 

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع تموين مركز المحلة، من ضبط بقال تموينى لقيامه بتجميع ٤٠٠ زجاجة زيت تموينى مدعم، وكذا كمية من السكر التموينى وقدرها ٣٤٠ كيلو بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح من وراء ذلك وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بواقعة الضبط.

كما تم تحرير 2  محضر بيع سجائر بأزيد من التسعيرة بعد إجراء محاولة شراء لقاروصة سجائر من كل محل، وذلك أزيد من التسعيرة بمبلغ مالي( ١٠٠) جنيه فى القاروصه الواحدة.

 

كما ضبطت مديرية التموين بالغربية، 2100 كيس ملح طعام مجهول المصدر، داخل مخزن مواد غذائية بمدينة زفتى، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

 

وقاد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية لإحكام السيطرة على الأسواق والمحلات بمدينة زفتى، وتم خلالها ضبط كمية من أكياس ملح طعام مجهول المصدر وقدرها 2100 كيس بداخل مخزن مواد غذائية بمدينة زفتى، وتحرير 4 محاضر جنح بيع سجائر بأزيد من التسعيرة وصلت الزيادة فى العلبة الواحده من 9 إلى 11 جنيها.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر عدم إعلان عن الأسعار وتم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محاضر جنح والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

 

400 زجاجة زيت و340 كيلو سكر تموينى ضبط 400 زجاجة زيت و340 كيلو سكر تموينى وملح طعام غير صالح بالغربية التحفظ على المضبوطات العرض على النيابة العامة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية دون وجه حق محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية

الأكثر قراءة

بعد زيارة المشاهير| "سياحة الطعام".. كيف يمكن الاستفادة منها في مصر؟

فى التعاملات المسائية... انخفاض فى أسعار الذهب اليوم للمرة الثانية على التوالى

"حشيش دليفرى".. 4 أيام حبس لمتهم روج للمخدرات عبر "فيسبوك"

منتجو الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتى والأسعار هتنزل بعد العيد

السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية فى المنيا

وزارة الزراعة: اللحمة البلدى بـ225 فى منافذنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس