ضبط 400 زجاجة زيت و340  كيلو سكر تمويني وملح طعام فاسد بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، 400 زجاجة زيت و340 كيلو سكر تموينى، جمعها بقال تموينى بمركز المحلة الكبرى، تمهيدا لبيعها فى السوق السوداء، بغرض التربح ماليا من فارق السعر دون وجه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع تموين مركز المحلة، من ضبط بقال تموينى لقيامه بتجميع ٤٠٠ زجاجة زيت تموينى مدعم، وكذا كمية من السكر التموينى وقدرها ٣٤٠ كيلو بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح من وراء ذلك وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بواقعة الضبط.

كما تم تحرير 2 محضر بيع سجائر بأزيد من التسعيرة بعد إجراء محاولة شراء لقاروصة سجائر من كل محل، وذلك أزيد من التسعيرة بمبلغ مالي( ١٠٠) جنيه فى القاروصه الواحدة.

كما ضبطت مديرية التموين بالغربية، 2100 كيس ملح طعام مجهول المصدر، داخل مخزن مواد غذائية بمدينة زفتى، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية لإحكام السيطرة على الأسواق والمحلات بمدينة زفتى، وتم خلالها ضبط كمية من أكياس ملح طعام مجهول المصدر وقدرها 2100 كيس بداخل مخزن مواد غذائية بمدينة زفتى، وتحرير 4 محاضر جنح بيع سجائر بأزيد من التسعيرة وصلت الزيادة فى العلبة الواحده من 9 إلى 11 جنيها.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر عدم إعلان عن الأسعار وتم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محاضر جنح والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.