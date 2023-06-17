السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: العالم كله يقدّر مصر وللأسف أولادها مش شايفين قدراتها

الباز
الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على الفيديو المُتداول لحديث بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مدينة سانت بطرسبرج الروسية حول إقامة منطقة صناعية روسية في مصر.

ووفقًا للفيديو، قال بوتين: "هناك مشروع واعد فيما يخص مصر، إقامة منطقة صناعية هناك، وعندنا فكرة بشأن إقامة مثل هذه المنطقة في دولة الإمارات، وأعتقد بمعاونة أصدقائنا يمكننا تحقيق ذلك".

وعرض الشيخ محمد بن زايد مقترحًا أن يكون التعاون في المشروع مشتركًا بين روسيا ومصر والإمارات، مشيرًا إلى الإمارات لديها استثمارات كثيرة في مصر، وقال الرئيس الروسي: "يمكن أن نناقش هذا الموضوع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

وقال "الباز"، معلقًا على الفيديو، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "طول الوقت إحنا في حوار مستمر وجدل دائم دون أن نمنح أنفسنا فرصة لنستمع لما يقوله الآخرون عنا، إحنا العالم كله يقدّر مصر، لكن للأسف أولادها مش شايفين قدراتها".

محمد الباز فلاديمير بوتين محمد بن زايد منطقة صناعية روسية في مصر آخرالنهار

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