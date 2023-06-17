السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غينيا الاستوائية تهزم تونس وتحجز بطاقة التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2023

منتخب غينيا الاستوائية
منتخب غينيا الاستوائية

حجز منتخب غينيا الاستوائية، بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، عقب تغلبه على ضيفه منتخب تونس، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد مالابو الجديد، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة للتصفيات.

ورفع منتخب غينيا الاستوائية، رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل صدارة المجموعة، وليضمن تأهله رسميًا إلى النهائيات قبل جولة واحدة من ختام التصفيات، بينما تجمد منتخب تونس (المتأهل سلفًا) عند 10 نقاط، في المركز الثاني.

وسجل النجم إيميليانو نوسوي، هدف الفوز لغينيا الاستوائية، في الدقيقة 85 عبر ركلة جزاء، ليصعد بمنتخب بلاده إلى النهائيات للمرة الرابعة في تاريخه، بعد ثلاث مشاركات سابقة أعوام 2012، و2015، و2021.

وغاب ثنائي الدوري المصري، على معلول، لاعب الأهلي وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، على قائمة منتخب تونس في مباراة غينيا الاستوائية، لأسباب فنية.

بينما شارك محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي، في المباراة عندما حل بديلًا في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وعلى صعيد آخر، يلتقي حاليًا منتخب بوتسوانا، مع ضيفه منتخب ليبيا، في المباراة التي تجمعهما على استاد فرانسيستاون، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

وباتت المباراة بمثابة تحصيل حاصل، بعد أن حسمت كل من تونس وغينيا الاستوائية، بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة.

غينيا الاستوائية كأس الأمم الإفريقية 2023 تونس إيميليانو نوسوي بوتسوانا ليبيا

الأكثر قراءة

أسماء المصريين الناجيين في حادث غرق "مركب اليونان" (صور)

"النقد الدولى" و"الإفريقى للتنمية" يشاركان فى قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد

غدا.. صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بقطاع البترول

“مصايف الإسكندرية” عن ظهور القرش فى "المكس": موسم تزاوج وغير مؤذية

بوتين للزعماء الأفارقة: نقدر موقفكم من الصراع فى أوكرانيا ومنفتحون على الحوار

فوائد القهوة بالليمون| مشروب سحرى أم خرافة؟.. تساعدك على حرق الدهون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس