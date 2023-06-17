غينيا الاستوائية تهزم تونس وتحجز بطاقة التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2023

حجز منتخب غينيا الاستوائية، بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، عقب تغلبه على ضيفه منتخب تونس، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد مالابو الجديد، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة للتصفيات.

ورفع منتخب غينيا الاستوائية، رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل صدارة المجموعة، وليضمن تأهله رسميًا إلى النهائيات قبل جولة واحدة من ختام التصفيات، بينما تجمد منتخب تونس (المتأهل سلفًا) عند 10 نقاط، في المركز الثاني.

وسجل النجم إيميليانو نوسوي، هدف الفوز لغينيا الاستوائية، في الدقيقة 85 عبر ركلة جزاء، ليصعد بمنتخب بلاده إلى النهائيات للمرة الرابعة في تاريخه، بعد ثلاث مشاركات سابقة أعوام 2012، و2015، و2021.

وغاب ثنائي الدوري المصري، على معلول، لاعب الأهلي وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، على قائمة منتخب تونس في مباراة غينيا الاستوائية، لأسباب فنية.

بينما شارك محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي، في المباراة عندما حل بديلًا في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وعلى صعيد آخر، يلتقي حاليًا منتخب بوتسوانا، مع ضيفه منتخب ليبيا، في المباراة التي تجمعهما على استاد فرانسيستاون، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

وباتت المباراة بمثابة تحصيل حاصل، بعد أن حسمت كل من تونس وغينيا الاستوائية، بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة.