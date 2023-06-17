كيف تتعرف على اضطرابات القلق عند طفلك وتساعده فى التغلب عليها؟

الصحة النفسية للطفل هي الطريقة التي يفكر بها الطفل ويشعر بها تجاه نفسه والعالم من حوله، وتؤثر على نموه وتعليمه وسلوكه وعلاقاته.

في هذا الصدد أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن الصحة النفسية الجيدة تمكن الطفل من التمتع بحياته والتغلب على التحديات والضغوط التي يواجهها، وتزيد من ثقته بنفسه وإبداعه وقدراته الاجتماعية.

هناك عوامل عديدة تؤثر على الصحة النفسية للطفل، مثل التربية والوراثة والبيئة والصحة الجسدية والأحداث المؤثرة مثل الأوبئة أو مخاطر السوشيال ميديا.

وأضافت "عبد السلام" أن بعض الأطفال قد يعانون من اضطرابات نفسية تحتاج إلى تشخيص وعلاج، مثل اضطرابات القلق والاكتئاب والتوحد والتصرف والأكل وغيرها.

كما أن العلاج النفسي للأطفال هو تخصص يستخدم أساليب مختلفة لمساعدة الأطفال المصابين بمشاكل نفسية على التعافي والتأقلم، مثل المحادثة واللعب والإرشاد والدعم.

ويمكن للأسرة أن تساهم في تعزيز الصحة النفسية للطفل بإظهار الحب والإهتمام والإستماع له، وإستخدام أساليب إيجابية في التوجيه، وتشجيعه على التواصل مع الآخرين، وحل المشاكل بطريقة إيجابية.

القلق عند الأطفال.. أشهر المشاكل النفسية

اضطرابات القلق عند الأطفال هي مجموعة من الحالات التي تتسم بالخوف والقلق المفرط والمستمر من المواقف أو الأشياء التي لا تشكل تهديداً حقيقياً، حيث تتدخل هذه المشاعر مع حياة الطفل اليومية وتسبب له صعوبات في التعلم والتواصل والنوم والصحة الجسدية.

نوهت " عبد السلام" بعض الأنواع الشائعة من اضطرابات القلق عند الأطفال والتي تتمثل في اضطراب القلق العام: يتميز بالقلق المستمر والمفرط والصعب السيطرة عليه من الأنشطة أو الأحداث أو المشكلات العادية والروتينية، وقد يشعر الأطفال بالتوتر أو التهيج أو الإرهاق أو صعوبة التركيز أو المشاكل في النوم أو الأعراض الجسدية مثل آلام المعدة أو الصداع.

اضطراب القلق الاجتماعي "الرهاب الاجتماعي": يتميز بالخوف والقلق المفرط من المواقف التي تتطلب التفاعل مع الآخرين أو التعرض لانتقادات أو حكم، وقد يخاف الأطفال من التحدث في الصف أو المشاركة في الأنشطة أو تكوين صداقات أو حضور حفلات، وقد يظهرون علامات مثل التعرق أو احمرار الوجه أو ارتجاف الصوت أو ضيق التنفس.

اضطراب قلق الانفصال: يتميز بالخوف والقلق المفرط من فصل الطفل عن ذويه أو منزله، وقد يخاف الأطفال من فقدان ذويهم أو حدوث شيء سيء لهم.، حيث يظهرون علامات مثل بكاء شديد أو تشبث بذويهم أو رفض المدرسة.