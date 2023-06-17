المصرى يصدم الزمالك ويغلق ملف رحيل الجلاصى

أغلق مسئولو المصري البورسعيدي، باب الرحيل أمام التونسي إلياس الجلاصي، صانع ألعاب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ورفض المصري البورسعيدي، رحيل اللاعب التونسي بعد التصريحات التي أثارت الجدل مؤخرًا.

وكان التونسي قد كشف في تصريحات تليفزيونية خلال الساعات القليلة الماضية، عن تلقيه عرضًا من نادي الزمالك وتحديدًا من مدحت عبد الهادي مدرب الفريق الأبيض، على هامش ودية المصري أمام الفارس الأبيض في ميت عقبة.

وأبدى الجلاصي رغبة كبيرة في الانتقال إلى الزمالك أكثر من الأهلي، وذلك خلال التصريحات التي أثارت جدلاً كبيرًا.

في المقابل، طلب ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، من إدارة النادي استمرار إلياس الجلاصي باعتباره أحد أعمدة الفريق الرئيسية.