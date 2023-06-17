السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس جنوب إفريقيا لـ بوتين: حان وقت إنهاء الحرب في أوكرانيا

رئيس جنوب إفريقيا
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا

أكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وقت بدء المفاوضات وإنهاء الحرب في أوكرانيا قد حان.

وقال رامافوزا في كلمته خلال مباحثات الوفد الإفريقي للوساطة بين موسكو وكييف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أننا نؤمن بأن الحرب في أوكرانيا يجب أن تحل بالمفاوضات والحلول الدبلوماسية. ومبادرتنا للسلام تقوم على احترام سيادة الدول".

وأضاف: "نؤكد في مبادرتنا للسلام على ضرورة تحقيق ضمانات أمنية لروسيا وأوكرانيا".

وتابع: "كما نؤكد أن مقترحنا للسلام لا يتعارض مع المقترحات الأخرى. ونود الاستماع لوجهة النظر الروسية بشأن سبل إنهاء هذه الحرب".

 

منفتحون على الحوار

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعماء أفارقة، اليوم السبت، إن موسكو ترحب بنهجهم المتوازن إزاء الصراع في أوكرانيا، وإنها منفتحة على الحوار.

وقال بوتين: "نحن منفتحون على إجراء حوار بناء مع كل من يريدون السلام على أساس مبادئ العدالة ومراعاة المصالح المشروعة للطرفين".

وشدد بوتين أن موسكو لم ترفض أبدًا المشاركة في محادثات حول النزاع في أوكرانيا. وقال: "أوكرانيا هي من تخلت عن المفاوضات".

وزار الوفد الإفريقي كييف أمس الجمعة حيث عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي؛ لبحث مبادرة السلام، لكن الأخير   إجراء أي مفاوضات مع روسيا قبل أن تسحب الأخيرة قواتها.

وينص مقترح الوساطة الأفريقية، على بدء مفاوضات سلام بالطرق الدبلوماسية، ووقف إطلاق النار بين الطرفين، ووضع إطارعمل لمناقشة مبادئ عملية إطار سلام دائم، وتسهيل عملية تبادل الأسرى.واحترام سيادة الدول والشعوب وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وضمانات أمنية لجميع الدول، إضافة إلى ضمان الأمن الغذائي بتصدير الحبوب والأسمدة، 

هذا، ويتزامن مع تلك المحاولات، احتدام الصراع على الأرض، حيث يستمر القتال على مختلف الجبهات بين القوات الروسية والأوكرانية، في ظل تهديدات متبادلة بين طرفي الصراع وحلفائهم.

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