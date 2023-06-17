كواليس انطلاق تصوير مسلسل "طبيبة شرعية" لنضال الشافعي وبشرى (صور)

بدأت النجمة بشرى وصناع مسلسل "طبيبة شرعية" تصوير مشاهدهم في المسلسل بعد فترة من التوقف بعد خروج المسلسل من السباق الرمضاني الماضي.

والمسلسل من تأليف محمد الغيطي وإخراج شادي أبو شادي ويشارك بشرى المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

وكانت بشرى قد طرحت مؤخرًا أغنية رنة الخلخال، من كلمات أحمد حداد، وألحان حازم شاهين، وتوزيع الموسيقار إسلام صبري.

وتعتبر الأغنية الرابعة في الألبوم بعد طرح "الليل و369 وأنا مشكلة" خلال الفترة الماضية وتحقيقها نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدات مرتفعة.

وتطير بشرى غدًا لشرم الشيخ لاستكمال تصوير مشاهدها في أحداث فيلم "أولاد حريم كريم" ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك ما يقرب من أسبوع.

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