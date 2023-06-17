وزيرة الهجرة: نتابع موقف المصريين الناجين والمفقودين فى حادث "مركب اليونان"

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أنها تتابع عن كثب حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء الماضي، والذي أبحر من السواحل الليبية، وكان به المئات من جنسيات مختلفة، ومن بينهم مصريون.

وأضافت في بيان رسمي للوزارة أنها تواصلت مع وزارة الخارجية لمتابعة أوضاع المصريين الناجين مشيدة بجهود السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا، في متابعة الموقف.

وعبرت سها جندي، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في غرق قارب للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية، للوقوف على أسماء الناجين وموقفهم، وكذلك الذين لقوا مصرعهم خلال هذه الكارثة.